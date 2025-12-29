Ujutru mraz, tokom dana sunčano

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Izvor: RTS
Ujutru mraz, tokom dana sunčano

Prema prognozi RHMZ-a, ujutro hladno sa slabim i umerenim mrazom.

Tokom dana u većem delu Srbije pretežno sunčano i malo toplije. Najniža temperatura od -6 do 2, najviša dnevna od 4 do 9, u Beogradu 7 stepeni. U Srbiji će, posle hladnog jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i malo toplije, uz slab i umeren vetar koji će na istoku Srbije biti i jak, zapadni i jugozapadni. Jutro hladno, tokom dana sunčano – temperatura do 9 stepeni Najniža dnevna temperatura biće od -6 do dva, a najviša od četiri do devet stepeni. U Beogradu u
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

U novogodišnoj noći hladno, a onda totalni preokret: Očekuje se i do 15 stepeni, ali u plusu, evo i kada

U novogodišnoj noći hladno, a onda totalni preokret: Očekuje se i do 15 stepeni, ali u plusu, evo i kada

Telegraf pre 16 minuta
Hladno jutro, u ponedeljak pretežno vedro, sunčano i suvo

Hladno jutro, u ponedeljak pretežno vedro, sunčano i suvo

Vranje news pre 2 sata
RHMZ izbacio prognozu za novogodišnju nedelju i ne planirajte ništa dok je ne vidite

RHMZ izbacio prognozu za novogodišnju nedelju i ne planirajte ništa dok je ne vidite

Nova pre 2 sata
Danas sunčano i toplije

Danas sunčano i toplije

Nedeljnik pre 3 sata
Vreme u Srbiji: Kada se očekuje sneg

Vreme u Srbiji: Kada se očekuje sneg

NIN pre 3 sata
Vremenska prognoza za Zrenjanin: Za doček i cele nedelje, hladno i bez snega. Jutarnje od -4 dnevne do 14! Vremenska prognoza…

Vremenska prognoza za Zrenjanin: Za doček i cele nedelje, hladno i bez snega. Jutarnje od -4 dnevne do 14! Vremenska prognoza 29.12.2025. - 04.01.2026.

Volim Zrenjanin pre 3 sata
Ujutru mraz, tokom dana vedro

Ujutru mraz, tokom dana vedro

Stav.life pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Radno vreme prodavnica tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Radno vreme prodavnica tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Kamatica pre 26 minuta
Opljačkan i ubijen pedesetpetogodišnjak iz Odžaka, leš pronađen kod Vrbasa, uhapšena dvojica

Opljačkan i ubijen pedesetpetogodišnjak iz Odžaka, leš pronađen kod Vrbasa, uhapšena dvojica

RTV pre 11 minuta
Posle devet meseci uklonjeni šatori iz Pionirskog parka, monitra se novogodišnje selo

Posle devet meseci uklonjeni šatori iz Pionirskog parka, monitra se novogodišnje selo

Jugmedia pre 16 minuta
Kojim danima tokom praznika se neće naplaćivati parkiranje u Beogradu?

Kojim danima tokom praznika se neće naplaćivati parkiranje u Beogradu?

Nedeljnik pre 16 minuta
MUP apeluje na građane: Slavite bez petardi, čuvajte živote

MUP apeluje na građane: Slavite bez petardi, čuvajte živote

Zoom UE pre 16 minuta