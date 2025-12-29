Ujutru mraz, tokom dana sunčano

Prema prognozi RHMZ-a, ujutro hladno sa slabim i umerenim mrazom.

Tokom dana u većem delu Srbije pretežno sunčano i malo toplije. Najniža temperatura od -6 do 2, najviša dnevna od 4 do 9, u Beogradu 7 stepeni. U Srbiji će, posle hladnog jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i malo toplije, uz slab i umeren vetar koji će na istoku Srbije biti i jak, zapadni i jugozapadni. Jutro hladno, tokom dana sunčano – temperatura do 9 stepeni Najniža dnevna temperatura biće od -6 do dva, a najviša od četiri do devet stepeni. U Beogradu u