"Američki plan predviđa mogućnost brzog priklučenja Kijeva EU, ali...": Francuski politikolog upozorava na davanje "lažne nade Ukrajincima"

Kurir pre 39 minuta  |  Beta)
Američki mirovni plan za Ukrajinu predviđa mogućnost da se Kijev pridruži Evropskoj uniji, ali prema oceni francuskog profesora političkih nauka Kristijana Lekena, objavljenoj u listu Mond, taj deo plana nema dovoljno kredibiliteta kada je reč o realnim uslovima i rokovima pristupanja.

Leken navodi da je neizvesna sudbina mirovnog plana od 20 tačaka koji je predstavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, dok Rusija poručuje da plan razmatra, ali istovremeno ukazuje da sadrži neprihvatljive zahteve. Posebnu pažnju evropskih lidera privlači tačka prema kojoj bi Ukrajina postala članica EU u jasno definisanom vremenskom okviru, uz brz pristup jedinstvenom tržištu. Prema Lekenu, iako ta ideja politički potvrđuje da je budućnost Ukrajine u EU –
