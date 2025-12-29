Entoni Džošua izvučen iz uništenog automobila: Užasan snimak nakon saobraćajne nesreće

Mondo pre 1 sat  |  Dušan Ninković
Entoni Džošua izvučen iz uništenog automobila: Užasan snimak nakon saobraćajne nesreće

Slavni bokser Entoni Džošua (36) povređen je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Nigeriji.

Po informacijama koje su stigle sa lica mesta, a koje su prvo preneli britanski mediji, sportista je povređen na putu Lagos–Ibadan, u mestu Makun, kada je vozilo u kojem se nalazilo velikom brzinom naletelo na kamion zaustavljen na kolovozu. Nekoliko sati kasnije na društvenim mrežama pojavio se snimak izvlačenja Džošue iz uništenog automobila, dok su oko njega brojni Nigerijci koji mobilnim telefonima snimaju taj trenutak. Na licu svojevremeno najboljeg boksera na
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Novi snimak sa mesta nesreće, Džošua se borio sa jakim bolovima, teškom mukom ga izvukli iz smrskanog automobila

Novi snimak sa mesta nesreće, Džošua se borio sa jakim bolovima, teškom mukom ga izvukli iz smrskanog automobila

Nova pre 27 minuta
Entoni Džošua povređen u saobraćajnoj nesreći u kojoj su život izgubile dve osobe (VIDEO)

Entoni Džošua povređen u saobraćajnoj nesreći u kojoj su život izgubile dve osobe (VIDEO)

Euronews pre 32 minuta
VIDEO Prvi snimak Džošue u smrskanom automobilu: Pogledajte detalje sa mesta nesreće u kojoj su stradale dve osobe

VIDEO Prvi snimak Džošue u smrskanom automobilu: Pogledajte detalje sa mesta nesreće u kojoj su stradale dve osobe

Nova pre 1 sat
Entoni Džošua lakše povređen u saobraćajnoj nesreći, dvoje ljudi poginulo

Entoni Džošua lakše povređen u saobraćajnoj nesreći, dvoje ljudi poginulo

RTS pre 1 sat
Mučne scene na mestu nesreće: Džošuu izvlačili iz slupanog vozila

Mučne scene na mestu nesreće: Džošuu izvlačili iz slupanog vozila

Sport klub pre 1 sat
Entoni Džošua lakše povređen u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji, poginule dve osobe

Entoni Džošua lakše povređen u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji, poginule dve osobe

NIN pre 2 sata
Entoni Džošua lakše povređen u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su poginule dve osobe

Entoni Džošua lakše povređen u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su poginule dve osobe

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Lagos

Sport, najnovije vesti »

Nekadašnja šampionka Vimldona: Plašim se da bi Alkaraz mogao brzo da okonča karijeru

Nekadašnja šampionka Vimldona: Plašim se da bi Alkaraz mogao brzo da okonča karijeru

Danas pre 2 minuta
Srbin na ceni - hoće li Samardžić vratiti renesansu u Firencu?

Srbin na ceni - hoće li Samardžić vratiti renesansu u Firencu?

Sportske.net pre 17 minuta
Jedno pitanje i dva odgovora – da li su Dončić i Džejms u sukobu? (VIDEO)

Jedno pitanje i dva odgovora – da li su Dončić i Džejms u sukobu? (VIDEO)

Vesti online pre 12 minuta
Da li je ovo poruka Veljku Milosavljeviću: Srpski štoper bi mogao da napusti Bornmut!

Da li je ovo poruka Veljku Milosavljeviću: Srpski štoper bi mogao da napusti Bornmut!

Hot sport pre 12 minuta
Aleksandar Stanojević pronašao angažman u Turskoj

Aleksandar Stanojević pronašao angažman u Turskoj

Euronews pre 27 minuta