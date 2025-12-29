Entoni Džošua lakše povređen u saobraćajnoj nesreći, dvoje ljudi poginulo

Britanski bokser Entoni Džošua lakše je povređen, a dve osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći na autoputu u Nigeriji, preneo je britanski Telegraf.

U putničkom automobilu, kada je udario u kamion koji je bio zaustavljen na auto-putu, bili su Džošua i još četvorica putnika. Policija Nigeriji je navela da se sumnja da je automobil, Leksus džip, prekoračio ograničenje brzine i prilikom preticanja sudario se sa kamionom koji je stajao pored puta. Dve osobe su poginule u nesreći, dok je Džošua spašen živ uz lakše povrede, a dve druge osobe su prošle nepovređene. Nigerijske vlasti saopštile su da je britanski bokser