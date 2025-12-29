Mučne scene na mestu nesreće: Džošuu izvlačili iz slupanog vozila

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Nikola Janković
Mučne scene na mestu nesreće: Džošuu izvlačili iz slupanog vozila

Entoni Džošua i još jedna osoba preživeli su saobraćajnu nesreću koja se jutros dogodila u Nigeriji samo iz razloga što su sedili na zadnjem sedištu vozila.

Prema rečima očevidaca stravičnog sudara koji se dogodio na putu Ogun-Lagos, vozač i suvozač izgubili su život na licu mesta kada se njihov „Lexus“ sudario sa još jednim SUV vozilom marke „Pajero“, ali i parkiranim kamionom. Dok sa mesta nesreće stižu snimci kako bivšeg svetskog šampiona izvlače iz uništenog automobila, mediji u Nigeriji i dalje nagađaju šta je tačno izazvalo ovu tragediju. Džošua, koji je poreklom iz Sagama, grada u okrugu Ogun u jugo-zapadnoj
