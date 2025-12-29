Vučić: Do kraja sledeće godine od Beograda do Golupca - za 75 minuta

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Vučić: Do kraja sledeće godine od Beograda do Golupca - za 75 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će radovi na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac-Veliko Gradište-Golubac, sa izgradnjom i rekonsrukcijom dva mosta, biti završena do novembra i poručio da će tada ljudi putovati 75 minuta od Beograda do Golupca.

Ceo ovaj put ćemo završiti do kraja sledeće godine, sa sveukupnom rekonstrukcijom starog mosta i izgradnjom novog, rekao je Vučić novinarima tokom obilaska radova. Ova saobraćajnica će suštinski promeniti život ljudi na istoku Srbije. Postoji ideja da se kod Ramske tvrđave napravi veliki most, izjavio je Vučić. On je naveo da će napraviti "poseban fond za povratnike iz inostranstva", s ciljem da im se pruži pomoć da budu subvencionisani "više nego stranci". Vučić
