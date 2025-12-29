Saobraćajnica Požarevac-Veliko Gradište-Golubac gotova do novembra 2026, najavljuje Vučić

Nova ekonomija pre 5 sati
Saobraćajnica Požarevac-Veliko Gradište-Golubac gotova do novembra 2026, najavljuje Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas izjavio da će cela saobraćajnica Požarevac – Veliko Gradište – Golubac, projektovana za brzine 100 kilometara na sat, biti gotova do novembra iduće godine.

Izgradnjom Dunavskog koridora Požarevac, Veliko Gradište i Golubac biće bolje povezani sa auto-putem Beograd-Niš, a vreme putovanja od Beograda do Golupca biće skraćeno na sat i 15 minuta. „Nastojaćemo da posle završetka ove saobraćajnice odmah krenemo u pregovore da se nastave radovi od Golupca do Brze Palanke“, rekao je Vučić na gradilištu mosta „Preko Jaruge“ na 65. kilometru saobraćajnice nazvane „Dunavski koriodor“. Naveo je da je ove godine „zbog blokada
