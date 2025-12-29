Vučić: Do kraja 2026. gotovi radovi na brzoj saobraćajnici do Golupca

RTS pre 4 sati
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je plan da radovi na izgradnji dela Dunavskog koridora, odnosno na brzoj saobraćajnici od auto-puta E75 do Požarevca, Velikog Gradišta i Golupca budu gotovi do kraja 2026. godine.

Aleksandar Vučić je tokom obilaska radova na Dunavskom koridoru kod Golupca naveo da će radovi na putu biti završeni do kraja godine sa izgradnjom oba mosta, odnosno sa ukupnom rekonstrukcijom kod skretanja za Požarevac starog mosta i izgradnjom novog mosta. Vučić je rekao da je to projekat koji menja život ljudi na istoku Srbije. ''Zamislite da za samo od Beograda do Golupca treba sat i 15 minuta." "Razmišljamo da napravimo most da spojimo Belu Crkvu gde je Dunav
