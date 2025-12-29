Zelenski: Kijev bi želeo da dobije bezbednosne garancije SAD za narednih 30, 40 ili 50 godina

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi Kijev želeo da dobije bezbednosne garancije Sjedinjenih Amerićkih Država za narednih "30, 40 ili 50" godina, objavila je Ukrajinska pravda.

Zelenski je tokom onlajn brifinga po povratku iz SAD i razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, rekao da će Ukrajina imati snažne garancije Amerike. "Zaista, to sada nije zauvek. Dokument predviđa garancije za 15 godina, sa mogućnošću produženja, Otvorio sam to pitanje sa predsednikom i rekao sam mu da smo mi još u ratu i da on traje skoro 15 godina", rekao je Zelenski. Zato sam objasnio zašto bismo bi želeli da bezbednosne garancije budu na duži