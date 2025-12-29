(FOTO) Uklonjeni šatori ispred Skupštine Srbije, postavljaju se objekti za Božićno selo

Newsmax Balkans pre 24 minuta
(FOTO) Uklonjeni šatori ispred Skupštine Srbije, postavljaju se objekti za Božićno selo

Šatori ispred doma Narodne skupštine, u kojima su od marta bili građani i studenti koji se protive blokadama uklonjeni su, a na tom mestu se postavljaju montažni objekti za Božićno selo koje će narednih dana biti otvoreno za sve građane.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u nedelju uveče bio ispred Skupštine Srbije, gde se okupio veliki broj građana, rekao je da će šatori na platou biti uklonjeni, a da će na tom mestu biti postavljeno Božićno selo na dva do četiri dana. Foto: FoNet/Ognjen Stevanović Foto: FoNet/Ognjen Stevanović Foto: FoNet/Ognjen Stevanović Foto: FoNet/Ognjen Stevanović Foto: FoNet/Ognjen Stevanović Foto: FoNet/Ognjen Stevanović Foto: FoNet/Ognjen Stevanović Foto:
