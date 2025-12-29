(FOTO) Uklonjeni šatori ispred Skupštine Srbije, postavljaju se objekti za Božićno selo

Šatori ispred doma Narodne skupštine, u kojima su od marta bili građani i studenti koji se protive blokadama uklonjeni su, a na tom mestu se postavljaju montažni objekti za Božićno selo koje će narednih dana biti otvoreno za sve građane.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u nedelju uveče bio ispred Skupštine Srbije, gde se okupio veliki broj građana, rekao je da će šatori na platou biti uklonjeni, a da će na tom mestu biti postavljeno Božićno selo na dva do četiri dana.