VW Golf GTI – 50 godina istorije: Rođendan koji menja pravila igre

Auto blog pre 33 minuta
Kako je sve počelo Prvi Golf GTI imao je motor od 81 kW (110 PS), crveni okvir maske i karakterističnu ručicu menjača nalik na golf lopticu.

Planirano je samo 5.000 primeraka, ali tržište je tražilo 10 puta više. Prva generacija je proizvedena u 461.690 primeraka. Golf GTI MkI je postizao 182 km/h i sprint od 0 do 100 km/h je trajao 9,0 sekundi. Cena od 13.850 nemačkih maraka učinila je performanse pristupačnim, a mediji su govorili o demokratizaciji sportskog automobila. Suština GTI DNA Osnovni elementi koji definišu GTI ostali su isti: agilni motor, pogon napred, izbalansirana šasije, sportska sedišta
