Šta telesni miris otkriva o vašem zdravlju

To je očigledna glupost.

Tako je analitička hemičarka Perdita Baran reagovala kad joj je kolega ispričao za Škotkinju koja je tvrdila da može da namiriše Parkinsonovu bolest.

„Ona verovatno samo može da nanjuši stare ljude i prepoznaje simptome Parkinsonove bolesti, pa pronalazi neku vezu“, priseća se Baran kako je rezonovala.

Ta žena, 74-godišnja penzionisana medicinska sestra po imenu Džoj Miln, obratila se kolegi Perdite Baran Tajlou Kunatu, neuronaučniku sa Univerziteta u Edinburgu, na događaju na kom je ovaj govorio 2012. godine.

Miln je rekla Kunatu da je prvi put otkrila tu svoju sposobnost nakon što je primetila da je njen muž Les stekao novi mošusasti miris godinama ranije.

Kasnije mu je postavljena dijagnoza Parkinsonove bolesti, progresivne neurodgenerativne bolesti koju karakterišu tremori i drugi ozbiljni simptomi.

Tek kad je Miln prisustvovala grupnom sastanku za obolele od Parkinsonove bolesti u njenom rodnom Pertu, u Škotskoj, povezala je šta se tu dešava: svi pacijenti odavali su isti mošusasti miris.

„I tad smo odlučili da testiramo da li je u pravu“, kaže Baran, koja je u to vreme radila na Univerzitetu u Edinburgu, ali je danas na Univerzitetu u Mančesteru.

Ispostavilo se da im Miln nije traćila dragoceno vreme.

Kunat, Baran i kolege tražili su od Miln da onjuši 12 majica, od kojih su šest pre toga nosili pacijenti koji su bolovali od Parkinsonove bolesti, zajedno sa šest drugih koje su nosili ljudi bez te bolesti.

Ispravno je identifikovala šest pacijenata.

Štaviše, identifikovala je još jednu osobu koja je manje od godinu dana kasnije dobila dijagnozu Parkinsonove bolesti.

„Bilo je to fantastično“, kaže Baran.

„Unapred je postavila dijagnozu stanja, baš kao što je to uradila sa vlastitim mužem.“

Vest o njenoj zapanjujućoj sposobnosti je 2015. godine završila u svetskim vestima.

Milnina priča nije uopšte toliko neverovatno kao što biste u prvi mah pomislili.

Tela ljudi odaju čitav dijapazon različitih mirisa.

Novi miris bi mogao da ukaže na to da se u telu nešto promenilo ili da je pošlo po zlu.

Sada naučnici rade na tehnikama za sistematsko otkrivanje mirišljavih biomarkera koji mogu da ubrzaju dijagnozu neverovatnog niza stanja koja variraju od Parkinsonove bolesti i povreda mozga do kancera.

Ključ za njihovo prepoznavanje mogao bi da se krije pred našim nosevima.

Serenity Strull/BBC/Getty Images Mirise izazivaju hemikalije koje imaju interakciju sa receptorima mirisa u našem nosu

„Izluđuje me što ljudi umiru a mi guramo igle ljudima u stražnjicu da bismo saznali da li imaju rak prostate, kad ti signali već postoje napolju i mogu da ih prepoznaju psi“, kaže Andreas Meršin, fizičar i suosnivač kompanije RealNose.ai, koja radi na izradi robotskog nosa za postavljanje dijagnoza na osnovu mirisa.

Takva tehnologija je nužna, jer relativno mali broj ljudi ima dovoljno osetljive noseve da prepoznaju ove indikativne biohemikalije koje se javljaju u ranim stadijumima bolesti.

Džoj Miln, ispostavilo se, jedna je od tog malog broja ljudi.

Ona ima naslednu hiperozmiju, osobinu koja znači da je njeno čulo mirisa mnogo osetljivije nego kod prosečnog ljudskog bića - praktično je supernjuškalo.

Postoje neke bolesti koje odaju toliko jak karakterističan miris da većina ljudi može da ih namiriše.

Dah ili koža ljudi sa dijabetesom koji imaju hipoglikemičku epizodu, na primer, može da ima voćni ili miris „trulih jabuka“ zbog gomilanja u krvotoku kiselkastih hemikalija koje mirišu na voće i poznate su kao ketoni.

Oni nastaju kad telo metaboliše masti umesto glukoze.

Ljudi sa cirozom jetre mogu da odaju mošusast ili sumporasti miris u dahu ili iz urina, dok ako vaš dah miriše na amonijak ili ima „riblju“ ili „aromu nalik urinu“, onda bi to mogao biti znak bolesti bubrega.

Neke zarazne bolesti takođe odaju karakteristične mirise.

Izmet koji ima slatkasti miris može biti znak infekcije kolerom iliti bakterijom Clostridioides difficile, koja je uobičajeni uzročnik dijareje, mada je jedna studija pokazala da grupa nesrećnih bolničkih medicinskih sestara nije uspela tačno da postavi dijagnozu pacijenata njuškajući njihov izmet.

Pogledajte video: Šta miris čini dobrim ili lošim

Tuberkuloza, u međuvremenu, može da dovede do toga da dah osobe ima ružan miris, nalik ustajalom pivu, a da im koža miriše na vlažan smeđi karton i rasol.

Otkrivanje drugih bolesti, međutim, zahteva posebnu vrstu nosa.

Psi, na primer, imaju čulo mirisa koje je navodno i do 100.000 puta jače od našeg.

Naučnici su obučili pse da nanjuše rak pluća, dojke, jajnika, bešike, i prostate kod ljudi.

U jednoj studiji o raku prostate, na primer, psi su uspeli da otkriju bolest u uzorcima urina sa 99 odsto stope uspeha.

Psi su takođe obučeni da otkrivaju rane znake Parkinsonove bolesti, dijabetesa, nadolazećih epileptičnih napada, i malarije, sve samo na osnovu mirisa.

Ali nemaju svi psi ono što je potrebno da postanu detektori mirisa, a potrebno je i vreme da se obuče one životinje koje to imaju.

Neki naučnici kažu da mi možemo u laboratoriji da rekonstruišemo neverovatne mirisne sposobnosti pasa i ljudi kao što je Milne, da bismo imali prosto uzimanje brisa koji može da se pošalje na analizu.

Baran, na primer, koristi gasnu hromatografiju-masovnu spektrometriju da bi analizirala sebum (uljanu supstancu koju proizvodi ljudska koža) kod obolelih od Parkinsonsove bolesti.

Gasna hromatografija razdvaja jedinjenja, a masovna spektrometrija im meri težinu, omogućivši vam da odredite preciznu prirodu prisutnih molekula.

Industrija hrane, pića i parfema već rutinski koristi ovaj oblik analize mirisa.

Od oko 25.000 jedinjenja koja najčešće mogu da se nađu na ljudskoj koži, oko 3.000 su drugačije regulisani kod ljudi sa Parkinsonovom bolešću, kaže Baran.

„Sada smo u situaciji da ih suzimo na oko 30 koji su istinski dosledno drugačiji kod ljudi sa Parkinsonom.“

Mnoga jedinjenja su lipidi, ili masti, masne kiseline veoma dugog lanca, kaže ona.

Na primer, jedna rana studija usredsredila se na tri molekula nalik lipidima povezana sa mirisom koji izaziva bolest - hipurinska kiselina, ikozan i oktadekanal.

Ovo ima smisla, jer prethodne studije sugerišu da je abnormalni lipidni metabolizam obeležje Parkinsonove bolesti.

„Otkrili smo da je sposobnost ćelija da prenose masne kiseline dugog lanca u mithohondrije ometena kod ljudi sa Parkinsonovom bolešću“, kaže Baran.

„Znamo, stoga, da postoji više ovih lipida koji cirkulišu u telu, a neki od njih se luče kroz kožu, i mi to merimo.“

Tim sada izrađuje jednostavne testove brisa kože koji mogu da detektuju Parkinsonovu bolest tokom njene rane faze.

Trenutno lekari opšte prakse upućuju ljude koji iskazuju simptome nalik tremorima kod neurologa, koji im potom postavlja dijagnozu.

Za to su, međutim, potrebne godine.

„Mi želimo da imamo veoma brz, neinvazivni test koji će omogućiti nekome da efikasno prođe trijažu, da potom može da ode kod neurologa koji će ih pregledati i reći im 'da' ili 'ne'“, kaže Baran.

Pogledajte video: Zašto nam znoj neprijatno miriše

Ali zašto bolesti utiču na naše telesne mirise?

Razlog za to svodi se na grupu molekula poznatih kao isparljiva organska jedinjenja (VOC).

Da bi ostala živa, naša tela moraju neprestano da pretvaraju hranu i piće u energiju.

Ona to rade kroz niz hemijskih reakcija koja se odvijaju unutar mitohondrija – sićušnih struktura u našim ćelijama koje pretvaraju šećere iz naše hrane u energiju koju telo može da iskoristi.

Ove hemijske reakcije proizvode molekule poznate kao metaboliti, od kojih su neki isparljivi, što znači da lako mogu da ispare na sobnoj temperaturi i da ih potencijalno registruju naši nosevi.

VOC-ovi se potom luče iz našeg tela.

Ako patite od neke infekcije, ili bolesti, ili povrede, logično je da će to imati efekta na vaš metabolizam", kaže Brus Kimbal, hemijski ekolog iz Monelovog centra za hemijska čula, istraživačkog instituta u Filadelfiji, u SAD.

„Ta promena u metabolizmu će se realizovati u distribuciji metabolita u različitim delovima našeg tela.“

Drugim rečima, kad imate neku bolest, to može da promeni proizvedene VOC-ove, izmenivši prepoznatljivi otisak našeg telesnog mirisa.

Serenity Strull/BBC/Getty Images Rana dijagnoza bolesti iz uzorka brisa sa naše kože mogla bi da transformiše lečenje nekih stanja

„Proučili smo veliki broj viralnih i bakterijskih infekcija, proučili smo rak gušterače, besnilo.

„Spisak je prilično dugačak“, kaže Kimbal.

„Rekao bih, kad se poredi sa zdravim stanjem, veoma je retko da ne vidimo sposobnost razlikovanja između zdravog i kakvog god stanja da posmatramo.

„To je prilično uobičajeno.“

Ali, ključno, mnoge od promena VOC-a povezanih sa ovim bolestima suviše su suptilne da bi ih ljudi registrovali, zbog čega psi - ili medicinski uređaji koji mogu da nanjuše mirise - mogli bi da nam pomognu da u budućnosti postavimo dijagnozu nekih ozbiljnih stanja koje je inače teško otkriti.

Kimbal, na primer, radi sa kolegama na izradi testa za dijagnozu povreda mozga kod dece koja treniraju kontaktne sportove, na osnovu promena VOC-ova koje emituju njihova tela.

Oni su 2016. godine objavili studiju koja pokazuje da mehaničke povrede mozga kod miševa izazivaju prepoznatljiv miris i da je moguće obučiti druge miševe da ih nanjuše.

U novom radu koji će uskoro biti objavljen, Kimbal je primetio određene ketone u ljudskom urinu u prvih nekoliko sati posle kontuzije.

Razlog zašto se mirisne supstance emituju posle takvih povreda nije najjasniji, ali je jedna teorija da mozak ispušta VOC kao nusproizvod dok pokušava sam da se zaleči.

„Klasa ketona koje vidimo sugeriše da to ima neke veze sa pokušajima da se dovede više energije u mozak možda da bi se izborili sa povredom ili makar da bi se pomogao oporavak“, kaže Kimbal.

Ima dobrih razloga da se veruje u to.

Studije su pokazale da ketoni mogu da posluže kao alternativni izvori energije posle povrede mozga i veruje se da imaju neurozaštitne kvalitete.

Telesni miris može takođe da otkrije da neko ima malariju.

Pogledajte video o čoveku koji može da razlikuje čak 800 različitih mirisa

Naučnici su 2018. godine otkrili da deca zaražena malarijom odaju prepoznatljivi miris kroz kožu, koji ih čini posebno privlačnim za komarce.

Proučavajući uzorke od 56 dece u zapadnoj Keniji, tim je identifikovao „voćni i travnat“ miris koji je delovao neodoljivo ovim gladnim, letećim insektima.

Dalja analiza ovih uzoraka iznedrila je prisustvo hemikalija po imenu aldehidi - posebno heptanal, oktanal i nonanal - odgovornih za taj jedinstveni miris.

Istraživanje bi moglo da se iskoristi za izradu novog testa za malariju.

Za sada, naučnici se nadaju da će rekonstruisati miris i iskoristiti ga kao mamac za hvatanje komaraca, odvukavši ih od zajednica i sela.

A Meršin, bivši istraživač u MIT-u koji sada radi za RealNose.ai, kaže da se on i njegov tim nadaju da će izraditi uređaj za otkrivanje mirisa koji može da identifikuje rak prostate, bolest od koje će umreti svaki 44. muškarac.

„Kompanija je iznikla iz 19 godina istraživanja koje sam radio u MIT-u, gde me je je DARPA [Agencija za napredni odbrambeni istraživački projekat] zamolila da istražim granice detekcije psećeg nosa“, kaže Meršin.

Serenity Strull/BBC/Getty Images Naučnici se nadaju da će napraviti laboratorijske testove koji mogu da otkriju mnogo različitih mirisnih supstanci

„Praktično su zatražili od nas da napravimo biokiborge.“

Uređaj na kom trenutno radi RealNose.ai inkorporira prave ljudske receptore za miris, uzgojene preko matičnih ćelija u laboratoriji, koji se fino podese da bi mogli da otkrivaju mnoštvo molekula mirisa povezanih sa rakom prostate.

Mašinsko učenje, oblik veštačke inteligencije, potom traži obrasce u aktivaciji receptora.

„Nije dovoljno znati sastojke koji se nalaze unutar uzorka“, kaže Meršin.

„Sastojci torte nam govore nešto malo o ukusu torte ili mirisu torte.

„Ali to mora da se desi posle interakcije vaših senzora sa ovim isparljivim hemikalijama, a vaš mozak obrađuje tu informaciju i pretvara je u perceptualno iskustvo.

„Mi tražimo obrasce u čulnoj aktivaciji, što je bliže onome što radite umom, što radite mozgom“, kaže Meršin.

Džoj, u međuvremenu, sada radi zajedno sa Baran u njenom istraživačkom timu, pomažući joj da razvije dijagnostički test za Parkinsonovu bolest i druga stanja.

„Ne koristimo je više mnogo za otkrivanje mirisa“, kaže Baran.

„U najboljem slučaju ona može da uradi 10 uzoraka dnevno i to je prilično emotivno iscrpljujuće za nju. Ima 75 godina, tako da je dragocena.“

Ipak, ako Baranina tehnika može da rekonstruiše Džojinu sposobnost i da prepozna Parkinsonovu bolest u ranim stadijumima, to bi bila prilična zaostavština za Džoj i Lesa.

„Mislim da je neverovatno to što su Džoj i Les bili medicinski obučeni ljudi, tako da su znali da je ta opservacija značajna“, kaže Baran.

„Ali mislim da je priča ovde da bi svi trebalo da se osećaju osnaženo u vezi sa njihovim zdravljem ili zdravljem njihovih prijatelja ili zdravlja njihove porodice, da bi pravili opservacije i mogli da delaju ako nešto nije kako treba.“

