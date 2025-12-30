Sutra u Srbiji skraćeno radno vreme prodavnica, tržnih centara, pošte

BizLife pre 7 sati  |  BIZLife
Sutra u Srbiji skraćeno radno vreme prodavnica, tržnih centara, pošte
U Srbiji će sutra, 31. decembra pred novogodišnje praznike, kao i pred božićne praznike, radno vreme prodavnica, tržnih centara, pošte biti skraćeno, a pojedini objekti neće raditi 1. i 7. januara 2026. godine.Dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi), sutra moraju da rade najmanje od 9.00 do 18.00, najavio je Sekretarijat za privredu, objavio Beoinfo. U
Otvori na bizlife.rs

Povezane vesti »

Promene u gradskom prevozu tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Promene u gradskom prevozu tokom novogodišnjih i božićnih praznika

N1 Info pre 3 minuta
Za novogodišnje i božićne praznike skraćeno radno vreme, 1. i 7. januar neradni dani

Za novogodišnje i božićne praznike skraćeno radno vreme, 1. i 7. januar neradni dani

Sputnik pre 2 sata
Radno vreme pošte tokom nastupajućih praznika

Radno vreme pošte tokom nastupajućih praznika

Newsmax Balkans pre 6 sati
Nova godina i GSP režim: Kako će funkcionisati javni prevoz tokom praznika

Nova godina i GSP režim: Kako će funkcionisati javni prevoz tokom praznika

Nova ekonomija pre 6 sati
Vanredni noćni saobraćaj i vikend rasporedi polazaka: Praznični režim gradskog prevoza na snazi do 7. januara

Vanredni noćni saobraćaj i vikend rasporedi polazaka: Praznični režim gradskog prevoza na snazi do 7. januara

Newsmax Balkans pre 7 sati
Obaveštenje o redu vožnje tokom novogodišnjih i božićnih praznika u Nišu

Obaveštenje o redu vožnje tokom novogodišnjih i božićnih praznika u Nišu

Glas juga pre 7 sati
Izmena javnog prevoza zbog održavanja manifestacije „Ulica otvorenog srca” u Beogradu

Izmena javnog prevoza zbog održavanja manifestacije „Ulica otvorenog srca” u Beogradu

Politika pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Radno vreme

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) Milena (87) je odgojila desetine dece, a priča o jednoj bebi je posebna "Postao je kao član porodice, i dan-danas…

(Foto) Milena (87) je odgojila desetine dece, a priča o jednoj bebi je posebna "Postao je kao član porodice, i dan-danas svraća": Sada je dobila i nagradu

Blic pre 3 minuta
Preminuo Mirko Nanović

Preminuo Mirko Nanović

Danas pre 43 minuta
Novogodišnja tišina

Novogodišnja tišina

Danas pre 1 sat
(Foto) Meliha iz Sarajeva umrla 8. decembra, ali i dalje nema ko da je sahrani! Apel koji slama srca se širi mrežama: Traže se…

(Foto) Meliha iz Sarajeva umrla 8. decembra, ali i dalje nema ko da je sahrani! Apel koji slama srca se širi mrežama: Traže se rođaci

Blic pre 1 sat
Cene nafte pale nakon skoka zbog novih geopolitičkih eskalacija

Cene nafte pale nakon skoka zbog novih geopolitičkih eskalacija

Blic pre 53 minuta