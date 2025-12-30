Medvedev Zelenskog nazvao "smrdljivim kijevskim gadom", pa uputio još jednu u nizu pretnji: "Moraće da se skriva do kraja svog bezvrednog života"

Blic pre 3 sata
Medvedev Zelenskog nazvao "smrdljivim kijevskim gadom", pa uputio još jednu u nizu pretnji: "Moraće da se skriva do kraja svog…
Dmitrij Medvedev je komentarisao navodni napad na Putinovu rezidenciju, označivši ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog kao glavnog krivca Volodimir Zelenski je okarakterisao optužbe kao neistinite i lažne Nakon navodnog napada dronovima na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina oglasio se i zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, poznat po pretnjama upućenim Ukrajini, ali i oštrom rečniku. Kako je ovog puta naveo, Volodimir
Vladimir PutinSavet bezbednostiDmitrij MedvedevUkrajinaDimitrij MedvedevRusijaVladimir Zelenski

