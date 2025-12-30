Studenti objavili koliko su potpisa sakupili

Danas pre 10 sati  |  Danas Online
Studenti objavili koliko su potpisa sakupili
Studenti u blokadi objavili su na svom Instagram nalogu da su tokom jučerašnje akcije „Raspiši pobedu“ u kojoj su građani davali svoje potpise za zahtev da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, sakupili 393.045 potpisa. „Akcijom „Raspiši pobedu”, kojom smo podigli celu Srbiju, pokazali smo da je prvi neophodni korak ka boljoj budućnosti raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Na skoro svim lokacijama formirali su se redovi i tražio se formular više“, piše
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Akcija "Raspiši pobedu": Studenti u blokadi saopštili da su u nedelju prikupili 393.045 potpisa

Akcija "Raspiši pobedu": Studenti u blokadi saopštili da su u nedelju prikupili 393.045 potpisa

Euronews pre 7 minuta
Studenti objavili koliko su potpisa sakupili

Studenti objavili koliko su potpisa sakupili

Ozon press pre 17 minuta
Studenti objavili koliko su sakupili potpisa

Studenti objavili koliko su sakupili potpisa

Bujanovačke pre 1 sat
Studenti prikupili 393.045 potpisa, dijaspora još nije prebrojana

Studenti prikupili 393.045 potpisa, dijaspora još nije prebrojana

Pressek pre 31 minuta
Studenti objavili koliko potpisa su skupili za jedan dan

Studenti objavili koliko potpisa su skupili za jedan dan

Morava info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Šta telesni miris otkriva o vašem zdravlju

Šta telesni miris otkriva o vašem zdravlju

BBC News pre 17 minuta
Šta telesni miris otkriva o vašem zdravlju

Šta telesni miris otkriva o vašem zdravlju

Danas pre 12 minuta
Odmrznite meso za 10 minuta: Brza tehnika koju svi koriste nije bez rizika

Odmrznite meso za 10 minuta: Brza tehnika koju svi koriste nije bez rizika

Danas pre 7 minuta
Šta telesni miris otkriva o vašem zdravlju

Šta telesni miris otkriva o vašem zdravlju

NIN pre 7 minuta
Akcija "Raspiši pobedu": Studenti u blokadi saopštili da su u nedelju prikupili 393.045 potpisa

Akcija "Raspiši pobedu": Studenti u blokadi saopštili da su u nedelju prikupili 393.045 potpisa

Euronews pre 7 minuta