Studenti objavili koliko su potpisa sakupili

Studenti u blokadi objavili su na svom Instagram nalogu da su tokom jučerašnje akcije „Raspiši pobedu“ u kojoj su građani davali svoje potpise za zahtev da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, sakupili 393.045 potpisa. „Akcijom „Raspiši pobedu”, kojom smo podigli celu Srbiju, pokazali smo da je prvi neophodni korak ka boljoj budućnosti raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Na skoro svim lokacijama formirali su se redovi i tražio se formular više“, piše