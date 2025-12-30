Opasnost na putevima tokom praznika: Ove 4 greške mogu da vas koštaju života

Period novogodišnjih i božićnih praznika, iako vreme slavlja i putovanja, svake godine donosi i povećan broj teških saobraćajnih nezgoda, zbog čega Agencija za bezbednost saobraćaja upozorava da četiri najčešće greške vozača mogu imati fatalne posledice.

Agencija za bezbednost saobraćaja zato apeluje na sve učesnike u saobraćaju da tokom praznika donose odgovorne odluke, jer jedna pogrešna odluka može zauvek promeniti nečiji život. Istraživanja pokazuju da se upravo u ovom periodu na putevima Republike Srbije beleži veći broj stradalih i povređenih, a među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda su: Oni upozoravaju sve građane da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol, jer vožnja pod dejstvom alkohola