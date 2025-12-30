Godišnja konferencija Aleksandra Vučića: Dva cilja za 2026. - mir i stabilnost i najbolja godina za ekonomiju

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Godišnja konferencija Aleksandra Vučića: Dva cilja za 2026. - mir i stabilnost i najbolja godina za ekonomiju

Dva glavna cilja za 2026. godinu su mir i stabilnost i da to bude najbolja ekonomska godina u istoriji Srbije, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u godišnjem obraćanju građanima.

Vučić je najavio dodatna ulaganja u vojsku i policiju u sledećoj godini, povećanje penzija, a govoreći o zdravstvu, istakao je da će jedan od prioriteta biti smanjenje lista čekanja. Poručio je da će do marta biti upisano pola miliona objekata prijavljenih za legalizaciju, a govoreći o prosečnoj zaradi, rekao je da očekuje da će decembarska biti veća od 1.000 evra. Vučić se osvrnuo i na infrastrukturna ulaganja u godinama za nama, ali i na energetsku situaciju u
