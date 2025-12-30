Vučić na godišnjoj konferenciji: Dva cilja u 2026. - mir i stabilnost i da bude najbolja ekonomska godina u istoriji Srbije

RTS pre 1 sat
Vučić na godišnjoj konferenciji: Dva cilja u 2026. - mir i stabilnost i da bude najbolja ekonomska godina u istoriji Srbije

Srbija će nastaviti politiku vojne neutralnosti, politiku mira u regionu, držati se Povelje UN ne samo po pitanju Kosova i Metohije, već i po pitanju svih ostalih kriza širom sveta, istovremeno štiteći bezbednost građana, rekao je predsednik Vučić na godišnjoj konferenciji. Čuvaćemo našu zemlju od potencijalnog agresora i učiniti sve da ih od napada na Srbiju odvratimo, rekao je Vučić. Najavio je da će u 2026. penzije biti još značajno povećane. Predsednik Vučić se nada pozitivnoj odluci iz SAD, OFAK-a i

"Razgovarao sam sa Milanom Kneževićem dva puta, Crna Gora će uvek biti bratska država" Predsednik Srbije je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da je sa Milanom Kneževićem dva puta razgovarao, povodom događaja u Zeti. "Zabrinut sam jer to nisu ljudi koji su napali policiju, to su ljudi koji su došli ispred svojih kuća. Ne želim da se mešam u njihove odnose, on je Srbin, moj prijatelj, zato smo izrazili zabrinutost. I trudio sam da ne upotrebim nijednu tešku
