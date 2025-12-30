Vučić: Da li su evropske vrednosti i hapšenje političkih protivnika u Crnoj Gori?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas uhapšen lider srpskog naroda u Crnoj Gori Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije, zato što je branio referendumsku volju naroda i zapitao da li u evropske vrednosti spada i hapšenje političkih protivnika. "Na žalost, jutros je u Zeti uhapšen Milan Knežević, naš prijatelj i brat, lider srpskog naroda u Crnoj Gori, zato što je branio referendumsku volju naroda, izraženu sa 48,5 odsto. Ali dobro