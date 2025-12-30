Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije 68,4 milijarde evra

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za 11 meseci ove godine iznosila je 68,4 milijarde evra i bila je 7,6 odsto veća nego u isto vreme prošle godine, saopštio je danas Republičku zavod za statistiku (RZS).

Za 11 meseci izvezeno je robe u vrednosti od 30,3 milijarde evra, što je bilo 7,9 odsto više nego u istom periodu 2024. godine, dok je uvezena roba ukupne vrednosti od 38,1 milijardu evra, odnosno 7,3 odsto više nego u isto vreme lane, navedeno je u saopštenju. Deficit je iznosio 7,8 milijardi evra i bio je 5,1 odsto veći nego za 11 meseci prošle godine. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 79,5 odsto i bila je veća od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine,