Advokat Čedomir Stojković pušten da se brani sa slobode, zabranjeno mu je korišćenje Tvitera i Jutjuba

Moj Novi Sad pre 1 sat
Advokat Čedomir Stojković pušten da se brani sa slobode, zabranjeno mu je korišćenje Tvitera i Jutjuba
Advokat Čedomir Stojković koji je juče uhapšen zbog toga što je, prema saopštenju Tužilaštva, "postojanja osnova sumnje da je u periodu od aprila 2022. godine do decembra 2025. godine različitim objavama na društvenim mrežama pozivao građane na svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika", pušten je noćas oko 00.30 da se brani sa slobode. Kako je objavio na svom Fejsbuk profilu, oduzet mu je telefon i rešenjem suda mu je zabranjeno korišćenje X
N1 Info pre 2 sata
