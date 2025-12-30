Oglasio se advokat Čedomir Stojković nakon što je pušten da se brani sa slobode

Advokat Čedomir Stojković, priveden je juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva.

On je sinoć pušten da se brani sa slobode. Inače, VJT sumnjiči Stojkovića za rušenje ustavnog poretka zbog tvitova koje je pisao od 2022. godine do danas. Stojković se nakon puštanja oglasio na Fejsbuku. Naveo je da mu je oduzet telefon, te da mu je zabranjeno korišćenje društvene mreže Iks i Youtuba. Objavu advokata Čedomira Stojkovića prenosimo u celosti: „Pušten sam da se branim sa slobode, noćas, pola sata nakon ponoći. Najpre bitno da vam napišem, detalje