Održan još jedan protest u Parku Ušće u Novom Beogradu

Protest građana u Parku Ušće u Novom Beogradu zbog najave izgradnje "Državnog akvarijuma" je zvanično završen oko 14.00, policije je privela jednu osobu, a okupljeni se polako razilaze.

Građani, aktivisti i studenti su se na poziv akademaca u blokadi beogradskih fakulteta oko 13.00 okupili na protestu "Park prijateljstva, ne investitora" kod Parka Ušće, kao i jake snage policije.

Studenti su tražili da se projekat obustavi i da se organizuje šira javna rasprava o njemu, te istakli da je današnji bio skup upozorenja i da će nastaviti akcije.

Pošto su studenti proglasili završetak skupa, deo građana se zaputio ka ulazu u gradilište i pokušao da prođe kroz kordon policije, ali su ih redari skupa sprečili postavivši se između građana i policije.

Svedoci kažu da je jedan čovek priveden jer prišao kordonu i tražio da ga puste da prođe kroz park što su policajci odbili, te da ga je neko gurnuo s leđa na policajce koji su intervenisali i priveli ga.

Građani su jedno vreme negodovali i uzvikivali pogrde policiji, tražeći da puste tog čoveka, ali su se potom razišl, te ga je policija izvela iz ograđenog prostora i odvela u "maricu".

Zborovi, aktivisti, građani i studenti od početka februara protestuju zbog najavljene izgradnje "Državnog akvarijuma" smatrajući da će biti uništeno zelenilo u delu Parka Ušće kod nekadašnjeg hotela "Jugoslavija" gde se sada grade poslovno-stambene kule.