Krivična prijava Novosađaninu zbog nezakonitog lova na Fruškoj gori

Moj Novi Sad pre 3 sata
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneće krivičnu prijavu protiv N.

B. (1954) iz okoline grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela nezakonit lov i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je on, na području Nacionalnog parka "Fruška gora", neovlašćeno nosio lovačku pušku, sa četiri metka u okviru, koju je policija pronašla u njegovom automobilu Pretresom kuće osumnjičenog, policija je pronašla još tri lovačke puške, u legalnom posedu, kao i veću količinu
