Reakcije građana u komentarima na RTS-ovom Fejsbuku povodom Vučićeve godišnje konferencije su potpuni haos: „Molim vas isključite struju“

Nova pre 26 minuta  |  Autor: Milorad Milovanović
Reakcije građana u komentarima na RTS-ovom Fejsbuku povodom Vučićeve godišnje konferencije su potpuni haos: „Molim vas…

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas će održati godišnju konferenciju u 16h na kojoj će se obratiti građanima, a konferenciju uživo prenosiće RTS.

Služba za saradnju s medijima predsednika Srbije saopštila je da će konferencija biti održana u Kući eUprave u 16h. Zvanična Facebook stranica RTS-a u ponedeljak objavila je da će uživo prenositi uklječenje predsednika. Objava ima preko 400 komentara. Reakcije građana su uglavnom negodovanje na još jedno obraćanje predsednika. „Obraćator. Jedva je dočekao svoj redovan termin, pošto je vanrednih imao zilion", „Molim te bože, isključi struju", „Imitira Putina, a
