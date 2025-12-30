Sutra u Srbiji skraćeno radno vreme prodavnica, tržnih centara, pošte

U Srbiji će sutra, 31. decembra pred novogodišnje praznike, kao i pred božićne praznike, radno vreme prodavnica, tržnih centara, pošte biti skraćeno, a pojedini objekti neće raditi 1. i 7. januara 2026. godine.

Dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi), sutra moraju da rade najmanje od 9.00 do 18.00, najavio je Sekretarijat za privredu, objavio Beoinfo. U četvrtak, 1. januara i na Božić, 7. januara dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, dok u petak 2. januara dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9.00 do 12 sati. Na Badnji dan, 6. januara