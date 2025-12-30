Sutra u Srbiji skraćeno radno vreme prodavnica, tržnih centara, pošte

Novi magazin pre 30 minuta  |  Beta
Sutra u Srbiji skraćeno radno vreme prodavnica, tržnih centara, pošte

U Srbiji će sutra, 31. decembra pred novogodišnje praznike, kao i pred božićne praznike, radno vreme prodavnica, tržnih centara, pošte biti skraćeno, a pojedini objekti neće raditi 1. i 7. januara 2026. godine.

Dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi), sutra moraju da rade najmanje od 9.00 do 18.00, najavio je Sekretarijat za privredu, objavio Beoinfo. U četvrtak, 1. januara i na Božić, 7. januara dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, dok u petak 2. januara dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9.00 do 12 sati. Na Badnji dan, 6. januara
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Neke linije se privremeno ukidaju, uvode se nove, a 35 menja trasu: Sve izmene gradskog prevoza 1. januara

Neke linije se privremeno ukidaju, uvode se nove, a 35 menja trasu: Sve izmene gradskog prevoza 1. januara

Blic pre 20 minuta
Ovim danima pijace neće raditi: Detaljan spisak

Ovim danima pijace neće raditi: Detaljan spisak

B92 pre 35 minuta
Kako će raditi gradski prevoz u Beogradu tokom praznika?

Kako će raditi gradski prevoz u Beogradu tokom praznika?

Nova pre 1 sat
Otvara se ski sezona na Staroj planini – taman za novogodišnje praznike!

Otvara se ski sezona na Staroj planini – taman za novogodišnje praznike!

Blic pre 1 sat
Red vožnje GSP za praznike: U novogodišnjoj noći redovne noćne linije počinju s radom već od 22 časa

Red vožnje GSP za praznike: U novogodišnjoj noći redovne noćne linije počinju s radom već od 22 časa

Kurir pre 1 sat
Pregled neradnih dana: Da li se u Srbiji više radi ili pametno odmara?

Pregled neradnih dana: Da li se u Srbiji više radi ili pametno odmara?

Ist media pre 2 sata
Radno vreme marketa za praznike: Evo kako će raditi veliki lanci za Novu godinu, Badnji dan i Božić

Radno vreme marketa za praznike: Evo kako će raditi veliki lanci za Novu godinu, Badnji dan i Božić

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BožićBadnji danPoštapijaceRadno vreme

Društvo, najnovije vesti »

EKSKLUZIVNO Rektor Vladan Đokić za Nova.rs: Biće mi čast ako budem na studentskoj listi, jedino se važi pobeda na izborima

EKSKLUZIVNO Rektor Vladan Đokić za Nova.rs: Biće mi čast ako budem na studentskoj listi, jedino se važi pobeda na izborima

Nova pre 0 minuta
(Video) Panika u centru Smedereva! Automobil guta plamen, čule se i eksplozije

(Video) Panika u centru Smedereva! Automobil guta plamen, čule se i eksplozije

Blic pre 0 minuta
Ministarstvo: Produžen rok za isplatu dela školarine samofinansirajućim studentima

Ministarstvo: Produžen rok za isplatu dela školarine samofinansirajućim studentima

RTS pre 0 minuta
Kazne za "sakrivanje" tablica strože nego ikad do sad, evo koliko će iznositi kazna

Kazne za "sakrivanje" tablica strože nego ikad do sad, evo koliko će iznositi kazna

Dnevnik pre 0 minuta
Press: Prikupljanje potpisa pokazalo - kad studenti pozovu, narod je spreman da se odazove

Press: Prikupljanje potpisa pokazalo - kad studenti pozovu, narod je spreman da se odazove

N1 Info pre 1 sat