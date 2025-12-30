Erotska dimenzija politike i kriminala

Oslanjajući se na našu stvarnost, reditelj Vito Taufer mapirao je mesta u komadu Narodni poslanik koja, tek ovlaš osavremenjena, zvuče gromko aktuelno i kritički oštro, a ubrizgao bez zadrške energiju vodvilja i farse

Tvrdnja da je Nušić naš savremenik odavno je postala floskula idealna za kritičke osvrte i analize predstava nastalih po njegovim tekstovima, ali kao i većina opštih mesta i ovo je duboko ukorenjeno u činjenicama – jer kako god da okrenete, gledajući neku Nušićevu komediju, neumitno je da povlačite paralele sa savremenošću, s onim što se nama i društvu u kom živimo upravo dešava, i da ostanete zapanjeni koliko je sve to tačno i – savremeno. Na stranu ta Nušićeva