Đedović Handanović: Nije tačno da nas Putin i Rusija ponižavaju

Radio sto plus pre 31 minuta
Đedović Handanović: Nije tačno da nas Putin i Rusija ponižavaju

“Ne vidim da se ponižavamo ni na koji način, iako smo mala zemlja na raskrsnici Istoka i Zapada.

"Ne vidim da se ponižavamo ni na koji način, iako smo mala zemlja na raskrsnici Istoka i Zapada. Dali smo jasne rokove i ti rokovi su na snazi, a građani Srbije imaju svega dovoljno i cene nisu povećane. Verujem da ćemo pitanje NIS-a rešiti u narednim nedeljama", rekla je Đedović Handanović u intervjuu za NIN. Ona je navela da se preko energetskog sektora danas vode geopolitičke bitke širom sveta. "Ako želimo da međunarodno pravo važi za nas, onda se moramo ponašati tako i kad su u pitanju prava i interesi drugih država na našoj teritoriji. To važi za sve
