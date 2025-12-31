Hitno se oglasio Batut, preko 20.000 zaraženih

B92 pre 54 minuta
Hitno se oglasio Batut, preko 20.000 zaraženih

Broj obolelih od oboljenja sličnih gripu povećao se u odnosu na prethodnu nedelju i zabeleženo je 21.255 slučajeva, a klinička aktivnost gripa i dalje je iznad epidemijskog praga, saopštio je Batut.

U Srbiji je povećan i broj ljudi sa respiratornim infekcijama, a širi se virus gripa koji se do sada javio u tri tipa. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a trenutno je situacija sledeća: Oboljenja slična gripu Od 22. do 28.12.2025. godine u Srbiji je zabeleženo
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Batut objavio najnovije podatke o gripu i respiratornim infekcijama

Batut objavio najnovije podatke o gripu i respiratornim infekcijama

Danas pre 39 minuta
Batut: U poslednjoj nedelji decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Batut: U poslednjoj nedelji decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

N1 Info pre 54 minuta
Batut: U poslednjoj nedelji decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Batut: U poslednjoj nedelji decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Nova pre 49 minuta
Grip se razbuktao, Batut izdao hitno upozorenje! Više od 21.000 obolelih za samo sedam dana!

Grip se razbuktao, Batut izdao hitno upozorenje! Više od 21.000 obolelih za samo sedam dana!

Dnevnik pre 34 minuta
Oglasio se Batut: U Srbiji od 22. do 28. decembra zabeležno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Oglasio se Batut: U Srbiji od 22. do 28. decembra zabeležno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Telegraf pre 39 minuta
Batut: U Srbiji od 22. do 28. decembra zabeležno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Batut: U Srbiji od 22. do 28. decembra zabeležno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

RTV pre 1 sat
Nezabeležena statistika u ovoj sezoni: Epidemija gripa u Beogradu, zaraza hara, zabeležen rekordan broj slučajeva

Nezabeležena statistika u ovoj sezoni: Epidemija gripa u Beogradu, zaraza hara, zabeležen rekordan broj slučajeva

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

virus gripa

Zdravlje, najnovije vesti »

Batut objavio najnovije podatke o gripu i respiratornim infekcijama

Batut objavio najnovije podatke o gripu i respiratornim infekcijama

Danas pre 39 minuta
Batut: U poslednjoj nedelji decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Batut: U poslednjoj nedelji decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

N1 Info pre 54 minuta
Grip se razbuktao, Batut izdao hitno upozorenje! Više od 21.000 obolelih za samo sedam dana!

Grip se razbuktao, Batut izdao hitno upozorenje! Više od 21.000 obolelih za samo sedam dana!

Dnevnik pre 34 minuta
Batut: U poslednjoj nedelji decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Batut: U poslednjoj nedelji decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Nova pre 49 minuta
Hitno se oglasio Batut, preko 20.000 zaraženih

Hitno se oglasio Batut, preko 20.000 zaraženih

B92 pre 54 minuta