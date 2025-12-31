Hitno se oglasio Batut, preko 20.000 zaraženih

Broj obolelih od oboljenja sličnih gripu povećao se u odnosu na prethodnu nedelju i zabeleženo je 21.255 slučajeva, a klinička aktivnost gripa i dalje je iznad epidemijskog praga, saopštio je Batut.

U Srbiji je povećan i broj ljudi sa respiratornim infekcijama, a širi se virus gripa koji se do sada javio u tri tipa. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a trenutno je situacija sledeća: Oboljenja slična gripu Od 22. do 28.12.2025. godine u Srbiji je zabeleženo