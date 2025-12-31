Milivojević (DS): Vučićeve izjave o dešavanjima u Zeti lažna briga za Srbe van Srbije

Milivojević je u pisanoj izjavi ocenio da Vučić nema pravo da drugima drži lekcije o demokratiji i vladavini prava.

"Vučičev režim koji je godinama razgrađivao institucije, urušavao pravnu državu i gazio elementarna prava, sada pokušava da se predstavi kao navodni branilac slobode u regionu", naveo je Milivojević, a preneo DS.

Po njegovim rečima, Vučić želi da prikrije neuspehe tako što izmišlja spoljne neprijatelje i predstavlja sebe kao zaštitnika naroda.

"I građani Srbije i građani susednih država, vrlo dobro znaju da problem nije u državama u regionu, niti Evropi, već u režimu koji je državu pretvorio u privatnu prćiju i sopstveni plen. Vučić i njegovi saučesnici, mogli bi makar sad, pred sam kraj svoje vlasti, kada ih više niko ne shvata ozbiljno, da prestanu da sramote Srbiju pred regionom i svetom", izjavio je predsednik DS.

U crnogorskoj opštini Zeta juče je počela izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda uz asistenciju policije, gde je došlo do više incidenata, meštani su privođeni, a u jedno policijsko vozilo je samoinicijativno, u znak podrške pobunjenom stanovništvu, ušao poslanik Milan Knežević.

Vučić je juče ujutro napisao na instagramu, da je Knežević branio volju naroda iskazanu na referendumu te dodao da je zabrinut zbog incidenata koji su se dogodili. Naveo je da je "uhapšen lider Demokratske narodne partije, i važnije od toga, lider srpskog naroda Milan Knežević".

Predsednik Srbije pružio je podršku Kneževiću i na godišnjoj konferenciji za medije, kasnije juče, navodeći da ne želi da se meša u unutrašnje odnose u Crnoj Gori, ali da će uvek brinuti i pokazivati zabrinutost i biti na strani srpskog naroda izvan Srbije.