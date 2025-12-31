Crna Gora: Spajić odleteo za Beč, odbio da razgovara sa okupljenim građanima Botuna

Sputnik pre 1 sat
Crna Gora: Spajić odleteo za Beč, odbio da razgovara sa okupljenim građanima Botuna

Crnogorski premijer Milojko Spajić sa šefom države Jakovom Milatovićem odputovao je danas sa podgoričkog aerodroma za Beč, a da se prethodno nije pojavio pred okupljenim stanovnicima Botuna.

Stanovnici Botuna i zetske opštine došli su danas ispred aerodromske zgrade da bi razgovarali sa Spajićem, a ispred aerodromske zagrade ih je dočekao veliki broj pripadnika policije u opremi za razbijanje demonstracija, preneli su podgorički mediji. Predsednik DNP Milan Knežević, jedan od predvodnika Botunjana u borbi protiv gradnje kolektora u tom mestu, rekao je da je od policije tražio da zamole Spajića da izađe ispred aerodromske zgrade i da im da garancije
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

(VIDEO, FOTO) Napeto nadomak Podgorice, policiji rok do sutra u podne: Knežević najavio blokade na više putnih pravaca kroz…

(VIDEO, FOTO) Napeto nadomak Podgorice, policiji rok do sutra u podne: Knežević najavio blokade na više putnih pravaca kroz Zetu

Danas pre 58 minuta
Novi protest građana kod Podgorice – Knežević pozvao Spajića na razgovor

Novi protest građana kod Podgorice – Knežević pozvao Spajića na razgovor

RTS pre 58 minuta
Totalni haos u Crnoj Gori: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

Totalni haos u Crnoj Gori: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

Večernje novosti pre 18 minuta
U Crnoj Gori i danas blokade: Botunjane na Aerodromu dočekala policija, tražili da razgovaraju sa Spajićem

U Crnoj Gori i danas blokade: Botunjane na Aerodromu dočekala policija, tražili da razgovaraju sa Spajićem

NIN pre 1 sat
Meštani Botuna blokirali kružni tok pa otišli do Aerodroma: Spajić odbio da priča s njima, najavljena nova okupljanja

Meštani Botuna blokirali kružni tok pa otišli do Aerodroma: Spajić odbio da priča s njima, najavljena nova okupljanja

Newsmax Balkans pre 1 sat
Botunjane na aerodromu dočekale jake policijske snage u opremi za demonstracije

Botunjane na aerodromu dočekale jake policijske snage u opremi za demonstracije

Telegraf pre 1 sat
Premijer isključio telefon, preči mu koncert u Beču: Milatović i Spajić nisu čuli Zećane

Premijer isključio telefon, preči mu koncert u Beču: Milatović i Spajić nisu čuli Zećane

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaAerodromBečNarodna partijaRegion

Balkan, najnovije vesti »

(VIDEO, FOTO) Napeto nadomak Podgorice, policiji rok do sutra u podne: Knežević najavio blokade na više putnih pravaca kroz…

(VIDEO, FOTO) Napeto nadomak Podgorice, policiji rok do sutra u podne: Knežević najavio blokade na više putnih pravaca kroz Zetu

Danas pre 58 minuta
Cvijanović u Banjaluci sa unukom i Deda Mrazom: Praznici su vreme za porodicu (FOTO)

Cvijanović u Banjaluci sa unukom i Deda Mrazom: Praznici su vreme za porodicu (FOTO)

Euronews pre 43 minuta
Novi protest građana kod Podgorice – Knežević pozvao Spajića na razgovor

Novi protest građana kod Podgorice – Knežević pozvao Spajića na razgovor

RTS pre 58 minuta
Skupština Crne Gore razrešila Dragoslava Šćekića funkcije ministra sporta i mladih

Skupština Crne Gore razrešila Dragoslava Šćekića funkcije ministra sporta i mladih

Newsmax Balkans pre 49 minuta
Uhapšen muškarac zbog izazivanja eksplozije u Zagrebu: Izbio otvoreni plamen u obliku pečurke VIDEO

Uhapšen muškarac zbog izazivanja eksplozije u Zagrebu: Izbio otvoreni plamen u obliku pečurke VIDEO

B92 pre 24 minuta