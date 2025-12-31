Crna Gora: Spajić odleteo za Beč, odbio da razgovara sa okupljenim građanima Botuna

Crnogorski premijer Milojko Spajić sa šefom države Jakovom Milatovićem odputovao je danas sa podgoričkog aerodroma za Beč, a da se prethodno nije pojavio pred okupljenim stanovnicima Botuna.

Stanovnici Botuna i zetske opštine došli su danas ispred aerodromske zgrade da bi razgovarali sa Spajićem, a ispred aerodromske zagrade ih je dočekao veliki broj pripadnika policije u opremi za razbijanje demonstracija, preneli su podgorički mediji. Predsednik DNP Milan Knežević, jedan od predvodnika Botunjana u borbi protiv gradnje kolektora u tom mestu, rekao je da je od policije tražio da zamole Spajića da izađe ispred aerodromske zgrade i da im da garancije