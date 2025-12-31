Totalni haos u Crnoj Gori: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

Totalni haos u Crnoj Gori: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

PREDSEDNIK Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da ne može da vodi današnju sednicu parlamenta jer se "situacija u Zeti usložava".

Foto: Printskrin Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je lokalnu vlast u Podgorici da odblokiraju puteve u zetskom selu Botun gde je juče počela izgradnja kolektora za prećišćavanje otpadnih voda mimo volje meštana. Knežević je najavio da, ako se to ne desi i putevi ne budu odblokirani, meštani izaći sa mehanizacijom sutra u 12.00 časova. Mandić je tim povodom rekao da sve probleme treba rešavati dijalogom. - Potrebni su nam mir i stabilnost.
