"Tata Donalde, pomozi, Vladimir ne može da spava." Rusi su masno slagali, a ova mapa je dokaz?! Odmotava se klupko misterije u Valdaju zbog koje Putin preti

Različiti podaci o broju oborenih dronova između ruskog Ministarstva odbrane i šefa diplomatije proširuju neslaganja Moskva upozorava na potencijalnu promenu svoje pregovaračke pozicije prema Ukrajini kao reakciju na incident Rusija je, prvi put od kako je objavljeno da je navodno došlo do napada na rezidenciju Vladimira Putina u Valdaju, objavila svoju analizu kako je došlo do udara bespilotnih letelica. Moskva tvrdi da je ovaj napad izvela Ukrajina, kao i da je