Od jutros mirno, ali građani najavljuju nove blokade, Asanović: Botun faktički stavljen pod opsadu

Euronews pre 19 minuta  |  Autor: Tanjug
Od jutros mirno, ali građani najavljuju nove blokade, Asanović: Botun faktički stavljen pod opsadu

U Botunu, mestu u crnogorskoj opštini Zeta, jutros je mirno nakon što je policija prethodnog dana potisnula građane, 54 njih privela, a vlast i izvođač radova na lokaciju određenu za gradnju Pogona za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice, dovezao mašine i ogradio je.

Botunjani, koji nedeljama pružaju otpor gradnjii kolektora, o tome su se u gotovo stopostotnom broju izjasnili i na lokalnom referendumu održanom 14. decembra, za danas u 10 sati su najavili nove blokade saobraćajnica u Zeti i kružni tog ka Aerodromu Podgorica. Oni su sinoć deblokirali saobraćajnice i kružni tok nakon razgovora sa liderom DNP Milanom Kneževićem i najavili za danas, poručivši da neće odustati od svojih odluka. U Botunu se juče ujutru dogodilo ono
Milivojević (DS): Vučićeve izjave o dešavanjima u Zeti lažna briga za Srbe van Srbije

Crna Gora: Botun pod opsadom, blokade se nastavljaju

Milivojević (DS): Vučićeve izjave o dešavanjima u Zeti lažna briga za Srbe van Srbije

Milivojević (DS): Vučićeve izjave o dešavanjima u Zeti lažna briga za Srbe van Srbije

Milivojević: Odlazeći režim da prestane da bruka Srbiju

Milivojević: „Režim kritikama upućenim susedima pokušava da prikrije unutrašnje probleme“

Milivojević: Odlazeći režim da prestane da bruka Srbiju

