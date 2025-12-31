Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Glas Zaječara pre 14 minuta  |  Izvor: Danas
Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u proteklih godinu dana bilo više povređenih policajaca nego što je bilo povređenih demonstaranata na protestima. „Namera učesnika svih neprijavljenih skupova je bila da se izazove reakcija policije.

U prethodnih godinu dana u Srbiji je bilo oko 29.000 neprijavljenih skupova i oko 14.000 blokada. Policija nije nikog napala, već je bila napadnuta. U tom smislu policija je postupala profesionalno i sačuvala je stabilnost u veoma osetljivim okolnostima“, kazao je Dačić za današnji „Blic“. Naveo je da izbori nisu rešenje samo posebi, i da treba proceniti da li će oni doprineti stabilnosti i smanjenju tenzija u društvu. „Ja sam uvek protiv vanrednih izbora. Mi smo
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Beta pre 20 minuta
Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Danas pre 15 minuta
Dačić: U 2025. povređeno više policajaca nego demonstranata, uvek išli da izazovu reakciju pripadnika MUP-a

Dačić: U 2025. povređeno više policajaca nego demonstranata, uvek išli da izazovu reakciju pripadnika MUP-a

Radio 021 pre 5 minuta
Ivica Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Ivica Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Nova pre 5 minuta
Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Serbian News Media pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslovaIzbori

Politika, najnovije vesti »

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Beta pre 20 minuta
Predsednica Kosova očekuje dobre vesti u 2026. o novim međunarodnim priznanjima

Predsednica Kosova očekuje dobre vesti u 2026. o novim međunarodnim priznanjima

Danas pre 10 minuta
Macut: Ne treba koristiti studente za političke manipulacije

Macut: Ne treba koristiti studente za političke manipulacije

Blic pre 10 minuta
Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Danas pre 15 minuta
Dačić: U 2025. povređeno više policajaca nego demonstranata, uvek išli da izazovu reakciju pripadnika MUP-a

Dačić: U 2025. povređeno više policajaca nego demonstranata, uvek išli da izazovu reakciju pripadnika MUP-a

Radio 021 pre 5 minuta