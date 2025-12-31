Dačić: U prethodnih godinu dana bilo je više povređenih policajaca nego demonstranata

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u proteklih godinu dana bilo više povređenih policajaca nego što je bilo povređenih demonstaranata na protestima. „Namera učesnika svih neprijavljenih skupova je bila da se izazove reakcija policije.

U prethodnih godinu dana u Srbiji je bilo oko 29.000 neprijavljenih skupova i oko 14.000 blokada. Policija nije nikog napala, već je bila napadnuta. U tom smislu policija je postupala profesionalno i sačuvala je stabilnost u veoma osetljivim okolnostima“, kazao je Dačić za današnji „Blic“. Naveo je da izbori nisu rešenje samo posebi, i da treba proceniti da li će oni doprineti stabilnosti i smanjenju tenzija u društvu. „Ja sam uvek protiv vanrednih izbora. Mi smo