Vremenska prognoza za 31. decembar: Samo se na planinama očekuje sneg

Vremenska prognoza za 31. decembar: Samo se na planinama očekuje sneg

Prema vremenskoj prognozi za sredu 31. decembar 2025. godine, biće oblačno i osetno hladnije vreme, samo se na planinama očekuje sneg.

Prema vremenskoj prognozi za sredu 31. decembar 2025. godine, biće oblačno i osetno hladnije vreme, samo se na planinama očekuje sneg.

U Novogodišnjoj noći suvo, temperatura i do -7 stepeni. Polje niskog vazdusnog pritiska usloviće oblačno i tmurno vreme tokom dana, a zbog priliva hladnog vazuha ujutru se očekuje mraz a temperatura i u najtoplijem delu dana neće odmicati daleko od nule. Najniža temeratura od -10 do -2 stepena, a najviša dnevna od -1 do 2 stepena. U Beogradu jutarnji mraz, tokom dana hladno sa temperaturom bez bitnijeg kolebanja, oko nule. U novogodišnjoj noći oblačno uz slab i
