Tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv više osoba zbog ratnih zločina protiv Srba i Bošnjaka

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv osmoro ljudi zbog ratnih zločina.

Kako je saopštilo tužilaštvo, optužnica je podignuta protiv 64-godišnjeg Enesa Gurde iz Olova i 49-godišnjeg Nihada Čamdžića-Brčanovića, zvanog Mrakan, iz Tuzle. Oni se terete zbog ratnog zločina protiv civilnog srpskog stanovništva na području Živinica. Gurda se tereti da je tokom rata i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Armije Republike BiH obavljao dužnost referenta bezbednosti Teritorijalne odbrane Živinice, dok je Čamdžić-Brčanović bio