Crna Gora: Zećani stigli na aerodrom, traže razgovor sa Spajićem

Sputnik pre 52 minuta
Crna Gora: Zećani stigli na aerodrom, traže razgovor sa Spajićem

Stanovnici Zete došli su ispred aerodroma Podgorica kako bi razgovarali sa premijerom Milojkom Pajićem, ali ih je tamo sačekala policija u opremi za razbijanje demonstracija.

Oni su došli povodom informacije da Spajić danas navodno putuje u Beč. "Želimo miran dijalog i razgovor sa premijerom i želimo da nam dozvolite da uđemo na zetski aerodrom. Ne želimo incidente, nasilno ponašanje ili pokušaj da probijamo na aerodrom", rekao je predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. On je zamolio policijskog službenika da kontaktira obezbeđenje premijera i da ga zamole da izađe i razgovara sa građanima. Policajac mu je pojasnio da
