Hladan završetak 2025. godine

Vreme će danas u Srbiji pre podne na severu biti pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje pretežno oblačno, uz provejavanje slabog snega ponegde na jugozapadu i jugu, kao i u brdsko-planinskim predelima, dok se popodne očekuje novo naoblačenje sa severa, pa će u novogodišnjoj noći biti mraz.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uveče i u toku noći u Vojvodini očekuje se ponegde slab sneg. Duvaće vetar slab i umeren, a sredinom dana i jak zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura biće od minus jedan do dva stepena. U novogodišnjoj noći biće oblačno vreme uz slab i umeren mraz, ponegde u Vojvodini i uz provejavanje slabog snega. Temperatura će biti od minus četiri do minus jedan, a na jugu zemlje hladnije – oko minus sedam