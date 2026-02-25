JUKOM objavio preliminarne rezultate: Nikola Uskoković vodi na ponovljenim izborima za članove VST

Insajder pre 1 sat
JUKOM objavio preliminarne rezultate: Nikola Uskoković vodi na ponovljenim izborima za članove VST

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM objavio je preliminarne rezultate ponovljenih izbora za članove Visokog saveta tužilaštva (VST) iz reda viših i osnovnih javnih tužilaštava. Izbori su održani na četiri biračka mesta, a prema ovim rezultatima na nivou viših javnih tužilaštava pobedu je umesto Borisa Majlata, odneo tužilac Nikola Uskoković.

Na nivou viših javnih tužilaštava, Nikola Uskoković vodi sa 48,89 odsto glasova odnosno dobio je 110 od 225, dok je Boris Majlat osvojio 47,11 odsto tj. 106 od 225. Kako navodi Jukom, nevažećih glasova je bilo 4 odsto tj. 9 glasova od 225, dok je ukupna izlaznost iznosila 97,83 odsto tj. 225 od 230 birača. Na prvim izborima, održanim 23. decembra prošle godine, Majlat je pobedio za četiri glasa ispred Uskokovića. Uskoković je tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu na
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Na izborima za VST pobedili kandidati pod kontrolom režima

Na izborima za VST pobedili kandidati pod kontrolom režima

Vreme pre 8 minuta
Jukom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za članove Visokog saveta tužilaštva

Jukom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za članove Visokog saveta tužilaštva

RTS pre 19 minuta
Izabrani novi članovi VST: Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović

Izabrani novi članovi VST: Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović

IndeksOnline pre 1 sat
Na izborima za VST najviše glasova dobio Uskoković, tužilac Višeg javnog tužilaštva

Na izborima za VST najviše glasova dobio Uskoković, tužilac Višeg javnog tužilaštva

Nedeljnik pre 1 sat
Izabrani novi članovi Visokog saveta tužilaštva: Kandidat VJT u Beogradu dobio najviše glasova

Izabrani novi članovi Visokog saveta tužilaštva: Kandidat VJT u Beogradu dobio najviše glasova

Radio 021 pre 1 sat
Stefanovićevi kandidati pobedili, u novi saziv VST ulazi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

Stefanovićevi kandidati pobedili, u novi saziv VST ulazi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

Danas pre 1 sat
U novi saziv VST ulazi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je pod potpunom kontrolom vlasti

U novi saziv VST ulazi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je pod potpunom kontrolom vlasti

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvoJukomizlaznostIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Razgovor sa Milicom i Rastkom

Razgovor sa Milicom i Rastkom

Danas pre 29 minuta
Nije zamena za krevet: Kako spavanje na kauču šteti vašem zdravlju

Nije zamena za krevet: Kako spavanje na kauču šteti vašem zdravlju

Danas pre 24 minuta
I Jukom objavio preliminarne rezultate izbora za članove VST

I Jukom objavio preliminarne rezultate izbora za članove VST

Danas pre 1 sat
Đinđić je SRS, a odnosi se i na SNS, smatrao virusom, a ne političkim protivnikom

Đinđić je SRS, a odnosi se i na SNS, smatrao virusom, a ne političkim protivnikom

Danas pre 1 sat
Vučić uhapsio borce sa Košara: Veterani pozvali na skup podrške kolegama u Kraljevu

Vučić uhapsio borce sa Košara: Veterani pozvali na skup podrške kolegama u Kraljevu

Danas pre 49 minuta