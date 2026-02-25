JUKOM objavio preliminarne rezultate: Nikola Uskoković vodi na ponovljenim izborima za članove VST

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM objavio je preliminarne rezultate ponovljenih izbora za članove Visokog saveta tužilaštva (VST) iz reda viših i osnovnih javnih tužilaštava. Izbori su održani na četiri biračka mesta, a prema ovim rezultatima na nivou viših javnih tužilaštava pobedu je umesto Borisa Majlata, odneo tužilac Nikola Uskoković.

Na nivou viših javnih tužilaštava, Nikola Uskoković vodi sa 48,89 odsto glasova odnosno dobio je 110 od 225, dok je Boris Majlat osvojio 47,11 odsto tj. 106 od 225. Kako navodi Jukom, nevažećih glasova je bilo 4 odsto tj. 9 glasova od 225, dok je ukupna izlaznost iznosila 97,83 odsto tj. 225 od 230 birača. Na prvim izborima, održanim 23. decembra prošle godine, Majlat je pobedio za četiri glasa ispred Uskokovića. Uskoković je tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu na