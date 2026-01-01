Od danas veće plate u javnom sektoru i minimalna zarada

Beta pre 3 sata

 U Srbiji su od danas plate u javnom sektoru veće za 5,1 odsto.

Povećana je i minimalna zarada za 10,1 odsto, na 64.554 dinara.

U januaru će biti isplaćene penzije uvećena za 12,2 odsto jer se primanja penzionera od 2024. godine usklađuju u decembru.

Od danas i novi uslovi za odlazak žena u penziju

Od danas u Srbiji važe novi uslovi za odlazak žena u penziju jer se pomera starosna granica.

Žene će u 2026. moći da se penzionišu sa navršene 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok su za muškarce uslovi nepromenjeni, pa oni mogu da odu sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene pomeraće za po dva meseca sve do 2032. godine, kada će biti izjednačena sa uslovima propisanim za muškarce, odnosno 65 godina života uz minimalnih 15 godina staža osiguranja.

Uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju koji važi i za žene i za muškarce, bez obzira na godine života je 45 godina staža osiguranja.

(Beta, 01.01.2026)

