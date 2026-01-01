Prva ovogodišnja beba u zrenjaninskom porodilištu zove se Ksenija

Beta pre 1 sat

U porodilištu zrenjaninske opšte bolnice "dr Đorđe Joanović" u novogodišnjoj noći rođena je jedna beba, devojčica Ksenija Živkov.Svjetlana Ždrale, pedijatar neonatolog zrenjaninskog porodilišta izrazila je očekivanje da će svakog dana biti sve više beba i poželela svima srećne novogodišnje praznike.

"Srećni smo što smo dobili našu prvu bebu u ovoj novoj 2026. godini, to je jedna nežna, lepa, mala devojčica, teška 2 kilograma i 660 grama i 49 santimetara dugačka, majka i beba se osećaju dobro" kazala je ona.

Kako je navela, prošle godine u toj bolnici rođene su 1.084 bebe, od toga 551 dečak i 533 devojčice, a imali su i 14 pari blizanaca.

Načelnik Službe ginekologije i akušerstva dr Vanja Šijak ukazao je na trend smanjenja broja porođaja i naglasio da se zaposleni trude da unapređuju kvalitet njihovog rada.

"U prethodnim godinama uveli smo neke novine, između ostalog, sve trudnice koje to žele imaju mogućnost da nas posete pre samog čina porođaja, da dođu i vide porodilište, da se upoznaju sa osobljem, takođe, omogućili smo da svaka porodilja sa sobom na porođaj može da povede osobu kojoj veruje, koja joj je draga, bilo da je to majka, suprug, partner..." rekao je on,

Zrenjaninsko porodilište danas je posetio i gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura koji je uručio darove prvorođenoj bebi u 2025. godini, kao i svim bebama koje su trenutno u porodilištu.

"Od pre nekoliko godina uveli smo i praksu da prvorođenoj bebi darujemo dukat, a pored dukata tu su i higijenski paket, kao i auto - sedište za sve bebe rođene u novogodišnjoj noći" kazao je on.

(Beta, 01.01.2026)