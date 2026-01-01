Aleksej, prva beba rođena u 2026. godini, dobio poklon od Grada Kragujevca

Prva beba rođena u Novoj godini u kragujevačkom Porodilištu je dečak Aleksej, koji je na svet došao 1. januara u 9.05 časova.

Tradicionalno, Grad Kragujevac je i ove godine obezbedio poklon za prvorođenu bebu u novoj godini, u vidu novčane nagrade od 150.000 dinara. Poklon – čestitku porodici uručio je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić. Aleksej je rođen težak 3.300 grama i dugačak 50 centimetara, a i majka i beba se osećaju dobro. Grad Kragujevac kontinuirano sprovodi mere podrške porodicama i podsticanja nataliteta, sa ciljem da se roditeljima olakša početak roditeljstva i stvore