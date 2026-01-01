Prva beba u ovoj godini devojčica!

Prokuplje press pre 7 sati
Prva beba u ovoj godini devojčica!

U Porodilištu Opšte bolnice Prokuplje rođena je prva beba u 2026. godini.

U pitanju je devojčica, rođena u 1.45 časova. Porođaj je obavljen prirodnim putem, a devojčica je drugo dete u porodici. –Rođena je sa telesnom masom od 3.400 grama i dužine 51 centimetar. Majka novorođenčeta je K.S. (1995. godište) iz Žitorađe, koja već ima jednu devojčicu rođenu 2023. godine. Majka i beba su dobrog opšteg zdravstvenog stanja– rečeno nam je u Opštoj bolnici Prokuplje. Prošle godine je u ovom Porodilištu rođeno ukupno 526 beba. Do sada u 2025.
