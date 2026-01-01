Četiri dečaka prve bebe u Nišu u 2026. godini

N1 Info pre 3 sata  |  Tanjug
Četiri dečaka prve bebe u Nišu u 2026. godini

Prve bebe rođene u UKC Niš u 2026. godini su četiri dečaka.

U Beogradu su prve bebe takođe dva dečaka koji su rođeni sekund posle ponoći, piše Blic. Oni su rođeni u Kliničko-bolničkom centru "Dragiša Mišović i Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra u Višegradskoj ulici. U bolnici "Dragiša Mišović", sedam sekundi nakon ponoći, rođena je i prva devojčica. Prvorođena beba u Novoj godini u kragujevačkom porodilištu je takođe dečak koji je došao na svet jutros u 9.15. U Leskovcu je prva beba devojčica, rođena u
