Minimalna zarada od danas 64.554 dinara

In medija pre 1 sat
Minimalna zarada u Srbiji od danas iznosi 371 dinar po radnom satu bez poreza i doprinosa.

Odnosno za mesec sa 174 radnih sati – 64.554 dinara. Odlukom Ekonomsko socijalnog saveta utvrđena je visina minimalne cene rada za 2025. godinu u iznosu od 308 dinara neto po radnom času. Ta cena je trebalo da važi do kraja prošle godine, ali je 15. jula doneta odluka o vanrednom povećanju visine minimalne cene rada od 1. oktobra na iznos od 337 dinara po času.
