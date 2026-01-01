Niški studenti obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Medijska kutija pre 3 sata  |  m.k.
Niški studenti obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu
Neformalna grupa studenata (NFG) Univerziteta u Nišu poziva kolege i građane da se 1. januara, u 15 časova, okupe na raskrsnici kod Ureda kako bi zajedno obeležili 14 meseci od tragedije u Novom Sadu, kada je usled pada nadstrešnice život izgubilo 16 ljudi. -Četrnaest meseci kasnije, pravda još uvek nije stigla niko nije odgovarao za njihove izgubljene živote. I pored jasnih i legitimnih zahteva studenata, među kojima i zahtev da se objavi celokupna dokumentacija o
Ključne reči

NišNovi Sad

