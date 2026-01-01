Čovek kojeg je Đogani optužio da je pobegao sa parama poručio: "Ako se ovako nastavi biće mrtvih glava"

Denseri Đole i Vesna Đogani optužili su organizatora novogodišnjeg slavlja na kojem su pevali u jednom gradu u Nemačkoj da ih je prevario za honorar i sinoć prekinuli nastup.

Nakon njihovih optužbi, organizator Husein Velagić se oglasio i rekao da "je završio u Urgentnom i da misli da neće preživeti". Inače, kako se može zaključiti na osnovu Huseinovog profila na Fejsbuku, on se bavi organizovanjem koncerata i sarađivao je sa mnogim zvezdama s naših prostora. Husein radi samo u nemačkom gradu gde su Đoganijevi pevali za Novu godinu, odnosno gde su imali zakazanu svirku. Husein Velagić se oglasio nakon optužbi i ispričao svoju stranu