NIS: Posebna licenca SAD omogućava ponovno pokretanje rafinerije i uvoz sirove nafte

Vesti online pre 7 sati  |  RTS.rs, Vesti online (J. V.)
Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine, a ovom licencom kompaniji se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na NIS i njegova operativna zavisna društva, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, saopštila je

Kompanija NIS podseća da su sankcije koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji prethodno stupile na snagu u punom obimu 9. oktobra 2025. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdalo je licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi sa važenjem do 24. marta 2026. godine. NIS je 28. septembra prošle godine podneo i dopunjeni zahtev
