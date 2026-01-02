Donalde, stiglo je jezivo upozorenje: Odseći ćemo ruku svakom...

B92 pre 5 sati
Donalde, stiglo je jezivo upozorenje: Odseći ćemo ruku svakom...

Savetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Hamneija, Ali Šamhani, upozorio je da će "odseći" ruku svakom osvajaču koji pokuša da se umeša u unutrašnje poslove Irana, pod bilo kojim izgovorom.

"Ruka svakog intervencioniste koji pokuša da potkopa bezbednost Irana pod bilo kojim izgovorom biće odsečena pre nego što se pokaje", napisao je Šamhani na mreži Iks. Nacionalna bezbednost Irana je, kako je Šamhani naglasio, pitanje koje zahteva hitno reagovanje. "Iranski narod je dobro upoznat sa američkim pričama o 'spasavanjima' - od Iraka i Avganistana do Pojasa Gaze", naveo je Šamhani. Ova izjava direktan je odgovor američkom predsedniku Donaldu Trampu, koji
